Кишинев заявил о падении российских БПЛА на территории Молдавии

Два беспилотника, найденные на юге и севере Молдавии, были запущены с территории России. Такое заявление сделало министерство иностранных дел республики.

Как говорится в сообщении ведомства, за один день на суверенной территории Республики Молдова были найдены два дрона — один в Каушанском районе, другой в Рышканском.

В заявлении говорится, что "у нас есть информация, что дроны запустила Российская Федерация". Кишинев обвиняет Москву в "недружественном жесте", сообщает ТАСС.

В феврале молдавские власти, напротив, опровергали слухи о якобы о пролетевшем над Молдавией российском беспилотнике. В Кишиневе уверяли, что не соответствуют действительности сообщения Сил обороны юга Украины.

Однако в июле Министерство обороны Румынии заявило об обнаружении обломков беспилотника российского производства типа "Герань" в деревне Плауру, расположенной на берегу Дуная напротив украинского Измаила.