Глава Карелии пожаловался в СКР на шутку о карельском языке

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков решил обратиться в республиканское управление Следственного комитета России в связи с шуткой актрисы Валерии Ломакиной о карельском языке.

Как рассказал политик в социальной сети "ВКонтакте", он был "неприятно поражен" выступлением Ломакиной в эфире федерального телеканала: актриса из Петрозаводска "позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь".

Парфенчиков подчеркнул, что даже в шутку назвать звучание карельской речи жуткой и со сцены объявить ее атавизмом — "это за гранью" уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре.

Поскольку "неуместные пошлые шутки очень задели жителей Карелии" и от них поступило огромное число возмущенных обращений, губернатор поинтересовался у Ломакиной, как она дальше собирается выходить на сцену в Петрозаводске.

Также Парфенчиков предупредил, что попросит о проведении процессуальной проверки на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти, вражды или унижение человеческого достоинства), а региональному Минкульту поручит служебную проверку.

5 ноября президент России Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны. Более 3 миллионов российских школьников изучают языки народов России. Участники заседания говорили о том, как защитить государственный русский язык и национальные языки, на которых говорят в нашем государстве, как усилить интерес к их изучению и сохранению.

Владимир Путин подчеркивал, что Россия считает священным право говорить на родном языке, а также хранить веру отцов и жить в гармонии с природой по ее естественным законам.