Передовые отряды ВС России вошли в Курахово

Штурмовые отряды ВС России вошли в восточную часть оккупированного украинскими войсками города Курахово в ДНР. Идут ожесточенные бои, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Город Курахово расположен в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город. Крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса имеет важное оперативное значение. Его взятие позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке, передает РИА Новости.

Тем временем британская Independent пишет, что российские войска окружили Курахово с трех сторон. Подразделения ВС России находятся всего в трех километрах от центра города. В ВСУ заявляют, что не смогут удержать город.