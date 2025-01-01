Кабмин поддержал законопроект о штрафах за прием ставок от детей

Российское правительство поддержало законопроект о штрафах за прием ставок от несовершеннолетних, должников по алиментам и недееспособных. В кабмине отметили, что документ должен быть доработан с учетом замечаний до его внесения в Госдуму.

Нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении в начале октября. В соответствии с документом, в букмекерских конторах, тотализаторах, пунктах приема ставок не допускается заключать пари с гражданами, не достигшими 18 лет. Запрет касается также лиц, имеющих задолженности по алиментам, и признанных недееспособными граждан.

В правительстве в целом инициативу поддержали. Однако предложили распространить запрет на большее число игорных заведений, а также установить ответственность для организаторов азартных игр за нарушение требований. Подготовленные в связи с этими предложениями поправки вводят для организаций-нарушителей штрафы в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Если закон будет принят, он начнет действовать с 1 марта 2025 года, передает ТАСС.