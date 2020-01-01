В России могут сократить число госслужащих на 10%

Правительство России начинает новую волну оптимизации государственной службы. Это продолжение реформы, в рамках которой были сокращены на 10% центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году.

Как пишет "Коммерсантъ", с 1 июля 2025 года планируется оптимизировать структуру территориальных подразделений государственных ведомств и служб, в которых работают около 400 тысяч человек.

Издание подчеркивает, что до реальных увольнений 10% сотрудников может не дойти, поскольку большинству ведомств может оказаться достаточно сократить незаполненные должности штатного расписания — в некоторых госорганах доля вакантных должностей перекрывает 10% более чем вдвое.

Зарплаты сокращаемых должностей можно будет направить на повышение зарплат остающимся, чтобы сделать государственную службу эффективнее, а ее оплату — выше.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какими качествами должен обладать настоящий политик. Главное — в том, что потом политик отвечает перед людьми за выполнение своих обещаний. При этом самого себя спикер Кремля отказался считать политиком, заявив, что он лишь госслужащий.

При этом Песков опроверг слухи о том, что российским чиновникам якобы велели почистить переписки в Telegram, когда во Франции задержали создателя мессенджера Павла Дурова. Песков подчеркнул, что администрации президента России в служебных целях не используют мессенджеры, потому что "это было бы просто нарушением служебных правил и служебной этики".