Вильфанд: Потепление в России идет быстрее, чем в мире

Процессы изменения климата в России в сторону потепления проходят быстрее, чем в среднем в мире. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, в тропических регионах потепление происходит, но медленно, а в умеренных широтах Евразии, в том числе в России, — в 2,5 раза быстрее, "чем в среднем по глобусу". При этом в северных широтах процесс потепления происходит еще быстрее — в 3,5 раза,

Каждую декаду отмечается повышение температуры, но даже каждое пятилетие становится теплее, чем предшествующее, а внутри пятилетия могут быть колебания температуры выше или ниже, подчеркнул Вильфанд в интервью ТАСС.

Ранее Вильфанд отмечал, что "нервозность погоды связана с повышением температуры климатической". Поскольку медленно, но планомерно на планете меняется климат, среднемесячные, среднедекадные и среднесуточные температуры увеличивают амплитуду.

Лето 2023 года оказалось не просто аномально жарким — жертвами высоких температур стали тысячи человек. Вильфанд рассказал, что от океана передается огромное количество тепла — в мае и июне поверхность морей нагрелась сильнее, чем когда-либо в это время года. Одновременно с этим сократилась площадь льдов в Антарктике как никогда прежде.