Собянин рассказал о работе Центра искусственного интеллекта в градостроительстве

Разработкой и внедрением инновационных решений в градостроительстве, а также изучением потребностей застройщиков и горожан в Москве занимаются в специализированном Центре искусственного интеллекта.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, IT-технологии используют для проверки правильности оформления проектной и рабочей документации, с их помощью разрабатывают варианты планировки квартир по Программе реновации.

Также запущен сервис, позволяющий анализировать план земельного участка и прогнозировать его градостроительный потенциал.

