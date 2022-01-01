Стала известна причина смерти пресс-секретаря певца Шамана

СМИ узнали о причине смерти 40-летнего пресс-секретаря певца Шамана (SHAMAN) Антона Коробкова-Землянского. По данным телеграм-канала SHOT, у журналиста случился инфаркт миокарда.

Антону Коробкову-Землянскому стало плохо дома в субботу вечером. Он начал задыхаться. Супруга журналиста вызвала скорую помощь, но прибывшие врачи не смогли спасти его.

Позднее ряд СМИ сообщил, что причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать сердечная патология.

Антон Коробков-Землянский раньше работал пресс-секретарём Филиппа Киркорова. С 2022 года представлял в СМИ Ярослава Дронова (SHAMAN). Также был директором по коммуникациям Европейской медиагруппы.