"Я оказалась заложницей": Ломакина извинилась за шутки про карельский язык

Актриса Валерия Ломакина извинилась за свою неудачную шутку о карельском языке.

Девушка рассказала, что отыгрывала персонажа, а не транслировала свои мысли. Она назвала себя патриотом Карелии, а ее шутки не говорят о пренебрежении к людям.

"К сожалению, я оказалась заложницей этой ситуации...Прежде всего, я хочу объяснить, что это не монолог Леры Ломакиной, а монолог персонажа, которого я создала: экзальтированную, не вполне вменяемую артистку провинциального театра", - написала она в соцсетях.

Ранее Ломакина во время шоу "Битва за время", выступая в жанре стенд-апа, назвала карельский язык атавизмом и сравнила его с мужскими сосками.

Глава Карелии Артур Пафенчиков обратился в Следственный комитет с просьбой проверить выступление Ломакиной по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а также сам проект, чтобы выяснить, кто пропустил такое в эфир.

"Неуместные пошлые шутки очень задели жителей Карелии. Получил огромное количество возмущенных сообщений от земляков", - написал он.