Названы новые подвиги российских военных в зоне СВО

Гвардии сержант Александр Шенгарей, оказывая артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям, получил координаты неонацистов и точно навёл боевую машину РСЗО на цель противника. Расчёт дважды произвёл залпы, полностью уничтожив вражескую колонну.

Гвардии рядовой Анатолий Панов обеспечивал бесперебойной связью батальонно-тактическую группу с командованием. Противник попытался прорвать нашу оборону. В результате артиллерийского залпа был повреждён кабель системы видеонаблюдения. Рискуя жизнью, Сергей оперативно устранил неполадки, что позволило вести контроль за передвижением противника вдоль линии боевого соприкосновения.