Ученые раскрыли тайну египетской мумии с помощью современных технологий

Ученые разгадали тайну трехтысячелетней мумии Леди Шене-аа. Причем, артефакт и пальцем не тронули. Египтологи заглянули в саркофаг без вскрытия.

Эта знатная египтянка Леди Шене-аа жила около трёх тысяч лет назад. Её мумия выставлена в Филдовском музее естественной истории в Чикаго, но все это время ученые хотели узнать, кто эта женщина. И только сейчас смогли заглянуть под многочисленные покровы, не снимая их, с помощью компьютерной томографии. Процедуру прошли все 26 египетских мумий из коллекции музея.

"Мы хотели отправить мумии в больницу, но они слишком крупные и хрупкие, к тому же это напугало бы посетителей. Поэтому, если мумии не могут прийти на томографию, то томограф нужно доставить к мумиям", - шутит Джей Пи Браун, главный хранитель Филдовского музея естественной истории, Чикаго.

Мобильный томограф разместили на парковке музея. Каждую мумию осторожно перевозили на специально сконструированной каталке - на всё это ушло четыре дня. Сделали тысячи рентгеновских снимков, а с их помощью воссоздали трёхмерные изображения скелетов и артефактов, скрытых внутри. Узнать удалось не только возраст и пол древних людей. Например, леди Шене-аа было около сорока лет, о высоком статусе египтянки говорят богато украшенные ткани. А на её зубной эмали обнаружили песчинки - она жила возле пустыни и, несмотря на богатство, питалась грубой пищей, которую разрезали каменными ножами. Но интересно не только как жили эти люди, но и как умирали.

"Что особенно интересно: на этом гробе абсолютно не видно швов. Совершенно непонятно, как мумию поместили внутрь. До сих пор достоверно не было известно, как на самом деле создавались мумии", - говорит Джей Пи Браун, главный хранитель Филдовского музея естественной истории, Чикаго.

И если раньше для таких исследований мумии приходилось вскрывать, то теперь их можно изучать бережно, сохранив еще на тысячи лет. Обработку и анализ 3D-изображений только начали, весь процесс может занять три года, говорят в музее.

"Сканирование действительно позволило нам лучше понять, кто были эти люди, ведь они жили обычной жизнью, у них были имена... И мы надеемся уйти от жутких историй и стереотипов, связанных с мумиями и показать их человеческий облик", - говорит Стейси Дрейк, руководитель отдела человеческих останков Филдовского музея естественной истории, Чикаго.

Древние египтяне верили: после смерти душа остается внутри тела, поэтому и сохраняли тела усопших, снабжая всем необходимым для будущей загробной жизни. А готовились к ней, говорят в музее, примерно так же, как современные люди к пенсии. Копили деньги и верили, что после смерти их ждут путешествия. Получается, что мечта вот этого древнеегипетского привратника зернохранилища осуществилась - из Каира он прилетел на самолете в Нью-Йорк. Был на Всемирной выставке в Сан-Франциско и лишь затем попал в музей в Чикаго.