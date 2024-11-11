Вашингтон рассматривает проведение на Украине в 2025 году президентских и парламентских выборов в условиях военных действий.

Выборы станут одним из легитимных способов устранения "чрезмерно зарвавшегося" президента Украины Владимира Зеленского, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России. В настоящий момент идет превентивная проработка вопроса

"На первом этапе предполагается через американские "демократизаторские" фонды и "мозговые центры" стимулировать подконтрольные им структуры украинского гражданского общества выступить с соответствующей инициативой", - уточнили в разведке (цитата по РИА Новости).

Выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отметили, сославшись на военное положение в стране. Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Москва исходит из позиции, что легитимность Зеленского на посту главы государства завершилась.