Индия и Россия нацелены на построение долгосрочных партнерских отношений. Об этом в понедельник, 11 ноября, заявил индийский министр иностранных дели Субраманьям Джайшанкар.

Как подчеркнул дипломат, "наш подход не основан на сделках, а направлен на построение долгосрочных партнерских отношений", поскольку "нам всем известно о взаимодополняющем характере наших экономик".

Джайшанкар предупредил, что "будут проблемы, такие как банковские и платежные вопросы, логистические проблемы, такие как судоходство, страхование и перестрахование, а также доступ к рынкам".

С учетом этого необходимо найти решения, "которые будут работать для комфорта тех, кто вовлечен в торговлю", цитирует политика РИА Новости.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что огромная ценность Индии и ее премьер-министра в том, что они имеют большое влияние. По его словам, Украина открыта к предложениям по мирному урегулированию от Китая, Бразилии, стран Африки и ЕС, если эти инициативы будут соответствовать интересам Киева.

В октябре глава индийского кабмина Нарендра Моди принял участие в саммите БРИКС в Казани. Политик выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину "за теплое и радушное гостеприимство", а также за дружбу. Президент России с улыбкой отмечал, что отношения наших стран таковы, что можно было бы обойтись и без переводчиков в общении.