Илон Маск может остаться без должности в администрации Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск может не получить официальную должность в администрации избранного президента США Дональда Трампа, хотя его влияние серьезно возрастет.

Как рассказали осведомленные источники CNN, хотя ранее ожидалось и активно обсуждалось, что Маск получит должность в Белом доме, в действительности самому предпринимателю это не нужно. Уже имеющегося влияния Маску вполне достаточно.

При этом собеседники телеканала не исключают, что Илон Маск может войти в один из так называемых комитетов "Голубой ленты", которые формируют для подготовки рекомендаций органам власти по спорным вопросам. Подобные комитеты, как правило, располагают определенной степенью независимости от политиков, но при этом имеют собственных прямых полномочий.

Ранее Илон Маск, известный как один из ярых сторонников Трампа, пообещал, что второй президентский срок республиканца станет самым веселым временем для США — страну ожидает яркое будущее.

Источники рассказали, что в администрации Трампа может стать госсекретарем. На должность главы Госдепартамента могут претендовать сенаторы Марко Рубио (от штата Флорида) и Билл Хагерти (от штата Теннесси), а также бывший посол США в Германии Ричард Гренелл.