ВС России перерезали трассу снабжения ВСУ у Селидова

Штурмовые отряды ВС России вышли на участок трассы, по которой шло снабжение украинской группировки в селе Петровском вблизи Селидова. В силовых структурах уточнили, что речь идет о дороге, ведущей в Красноармейск (украинское название - Покровск).

Силовики пояснили агентству ТАСС, что по трассе, которая ведет от Селидова в Красноармейск, шла большая часть снабжения противника. Теперь подразделения ВСУ отошли из Селидова в Петровское.

Ранее сообщалось, что украинские войска оставили Селидово почти без сопротивления. Трасса, на которую сегодня вышли российские штурмовые отряды – основная дорога в Красноармейск. Расстояние от этого участка до населенного пункта не превышает 6 километров.