"Влад, борись": бывший муж хозяйки Wildberries в очередной раз удивил

Бывший муж Татьяны Ким Владислав Бакальчук сменил название своего телеграм-канала. Причем второй раз за последние дни.

8 ноября канал бывшего мужа и сооснователя Wildberries внезапно стал называться Wladberivse. В тот же день Владислав сообщил, что в Савёловском суде прошло предварительное заседание по делу о разводе и разделе имущества с Татьяной Ким, а также и определение места жительства их детей.

Но уже 11 ноября телеграм-канал сначала стал называться "Владислав Бакальчук", а спустя некоторое время получил новое название — Wladboris' (Влад, борись).

С чем связано переименование телеграм-канала, мужчина не объяснил.

В начале августа компания Wildberries объединилась с рекламным оператором Russ Outdoor. По словам Татьяны Бакальчук (позднее она вернула фамилию Ким), это позволит создать новейшую цифровую торговую платформу. Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что в отношении компании совершен рейдерский захват, а его супругу изолировали от семьи. В итоге Татьяна подала на развод.

В сентябре в офисе Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" произошла перестрелка. Два человека погибли, семеро пострадали. Были задержаны десять человек, в том числе и Владислав. Позднее его отпустили.