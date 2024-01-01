Путин поручил сохранить ставку в 2% по ипотеке

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

В частности, глава государства поручил сохранить ставку 2% годовых по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" до 2030 года, говорится в сообщении Кремля.

С 1 января 2025 года в России будет запущена программа "Земский работник культуры". При переезде в ДФО работники культуры смогут получить единовременную выплату в размере двух миллионов рублей.

Также Путин распорядился увеличить с 1 июля 2024 года до одного миллиона рублей выплату на погашение ипотечного кредита для многодетных семей Чукотки и ряда других дальневосточных регионов.