Собянин: Одобрен проект бюджета Москвы на 2025–2027 годы

Одобрен проект бюджета Москвы на ближайшие три года. Об этом сегодня сообщил в соцсети мэр Сергей Собянин.

Главный финансовый документ столицы сформирован, исходя из многих факторов. Учитывали в том числе стратегические планы развития до 2030 года инфраструктуры и экономики мегаполиса.

Она, как отметил мэр, прошла период адаптации к санкциям и сейчас показывает сбалансированный рост. Социальные расходы составят половину бюджета на 2025 год. На выплату льгот и субсидий, реализацию проекта "Московское долголетие" и другие меры поддержки жителей столицы направят почти 700 миллиардов рублей.