Мощный удар по местам дислокации подразделений ВСУ нанесли российские военные после срыва украинской операции с угоном вертолета РЭБ. Как сообщили в ЦОС ФСБ, позиции ПВО Украины были вскрыты в результате оперативной игры с украинской военной разведкой.

По данным спецслужбы, российская армия нанесла ВСУ эффективное огневое поражение. ВС России применили ракетные системы залпового огня.

Федеральная служба безопасности России сообщила утром 11 ноября о срыве операции украинской военной разведки. В Киеве планировали угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1. На пилота украинская разведка вышла через мессенджер Telegram. За угон техники ему обещали деньги и помощь в эвакуации семьи за границу – только сначала летчику предстояло отравить экипаж боевой машины, передает РИА Новости.