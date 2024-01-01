Китай и Россия обсудят вопросы стратегической безопасности

Министр иностранных дел Китая Ван И и секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу обсудят вопросы, затрагивающие тему стратегической безопасности двух государств. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказали в пресс-службе МИД КНР.

Внешнеполитическое ведомство, заявление которого цитирует РИА Новости, уточнило, что обсуждение пройдет во время встречи политиков в Пекине — Сергей Шойгу 11-14 ноября посетит КНР с рабочей поездкой.

В Совете безопасности России отмечали, что российский политик проведет встречи с высшим политическим руководством Китая по вопросам стратегической безопасности.

16 сентября ВМФ России завершил стратегические командно-штабные учения "Океан-2024". Маневры, в которых участвуют более 400 боевых кораблей и почти 90 тысяч личного состава, проходили на всех флотах. Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая приняли в учениях непосредственное участие.

Профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин отмечал, что Китай в ответ на азиатскую эскалацию НАТО посылает четкий сигнал о том, что "они могут сдерживать, они могут применить силу в крайнем случае".