Трамп отменит часть указов Байдена

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отменит указы предшественника Джо Байдена, подписанные демократов в течение первой недели после официального вступления в должность главы государства. Такое заявление сделала пресс-секретарь штаба республиканца Кэролайн Ливитт.

Как отметила Ливитт в интервью телеканалу Fox News, 94 указа, подписанных Байденом за первую неделю его работы на высшем государственном посту, "привели к кризису на границе и экономическому кризису".

Чиновница подчеркнула, что пресловутые указы Байдена, а также документы за подписью его вице-президента Камалы Харрис были подписаны "с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа".

Ранее сообщалось, что программа действующей администрации во главе с Джо Байденом по ускоренному предоставлению гражданства нелегалам больше не действует. Суд в США, рассмотрев иски от властей Техаса и еще ряда американских штатов, решил, что она нарушает иммиграционный закон.

Между тем бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Байден "зол", так как его "предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир". В связи с этим бизнесмен предупредил о рисках использования Байденом "красной кнопки".