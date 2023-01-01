Принц Гарри опасается депортации из США после инаугурации Трампа

Новый президент США Дональд Трамп может после инаугурации выслать из страны принца Гарри. У герцога Сассекского не все в порядке с документами, пишет Daily Mail.

Издание напоминает, что аналитический центр Heritage Foundation давно собирался опубликовать иммиграционные документы принца Гарри. Однако фонд не мог обойти запрет, наложенный действующим президентом США Джо Байденом. При новой администрации такой защиты у Сассекса уже не будет.

Визовый статус принца Гарри впервые поставили под сомнение в 2023 году. Тогда он признался в своих мемуарах в употреблении различных наркотиков. Согласно правилам въезда, эта информация должна была быть представлена в его иммиграционных документах. Однако агентство, контролирующее въезд иностранцев, отказалось раскрыть сведения о Гарри. Heritage Foundation подал в суд на Министерство внутренней безопасности США, однако судьи отклонили требование опубликовать записи.