В США поймали более половины сбежавших обезьян

В США поймали 25 из 43 сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis подопытных обезьян.

Пойманные приматы здоровы. 18 продолжают разгуливать на свободе, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на данные полиции. Поисковая операция продолжается.

На прошлой неделе из исследовательского центра компании Alpha Genesis в Йемасси (штат Южная Каролина), который занимается исследованиями различных заболеваний, сбежали более 40 обезьян. Смотритель забыл запереть двери.

Беглые обезьяны не переносят болезни и не подвергались испытаниям, уточнили в центре. Однако местных жителей попросили избегать контактов с животными, так как они пугливы. Власти призывают продолжать запирать окна и двери, пока остающиеся на воле обезьяны не будут пойманы.