Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал главной задачей украинской армии в Курской области защиту других направлений фронта.

Как написал Сырский в своем Telegram-канале, без атаки ВСУ на Курскую область десятки тысяч российских бойцов "из лучших российских ударных частей" штурмовали бы позиции украинской армии на покровском, кураховском или торецком направлениях.

Главком ВСУ признал, что это "существенно ухудшило бы ситуацию на фронте", тем более что российские бойцы продолжают активно вытеснять неприятеля и продвигаться вглубь контролируемой им территории.

8 ноября Министерство обороны России сообщало, что ВСУ предприняли еще одну попытку прорыва через государственную границу в Курской области. Однако подразделения группировки ВС России "Север" продолжили разгром украинских формирований и помешали врагу.

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков рассказал, что российская армия перехватила инициативу на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях, а для Вооруженных сил Украины сложился "оперативно-тактический кризис".