Японские власти пошли на уступки в своей санкционной политике против России: теперь россиянам на аукционах можно покупать некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi.

Как отметил директор компании "Япония Транзит" Дмитрий Клатаевский, в Токио "перечитали и переформулировали то, что было изначально", поняв, что не существовало запрета на вывоз "мягких" гибридов. Однако "японские брокеры и экспортеры боязливые, переживали на этот счет, то решили не торговать все, что с шильдиком "гибрид" или потенциально в документах называется гибрид".

Поскольку продажи японских машин просели, в Стране восходящего солнца "начали перечитывать, искать дополнительные ходы и лазейки", в результате оказалось, что под санкции не подпадают "мягкие" гибриды.

Речь идет о машинах, которые используют электрический мотор, но при этом не способны двигаться исключительно на электричестве. "Батарейка" здесь работает только в качестве помощника для бензинового двигателя, пишет РБК.

Ранее газета The Financial Times отметила, что политика антироссийских рестрикций оказалась неэффективной. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель, выступая по итогам заседания Совета глав МИД стран ЕС в Люксембурге, заявил о тщетности попыток принудить Москву к перемирию на Украине.

Тем временем генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что японские власти будут тщательно отслеживать тенденции в отношениях между Россией и США, поскольку "двусторонние отношения США и России имеют большое влияние на решение мировых вызовов".