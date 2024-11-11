США призвали смириться с поражением Украины в конфликте с Россией

Соединенным Штатам следует смириться с наиболее вероятным исходом конфликта на Украине. Победа над Россией, подразумевающая выполнение условий Киева, недостижима, приходят к выводу эксперты американского телеканала CNN.

Авторы материала напоминают, что украинское правительство определяет победу как вывод российских войск со всей "своей" территории. Такая победа, по общему мнению, является недостижимой. При этом неясно, когда стороны конфликта будут готовы начать переговоры.

Ранее Вооруженным силам Украины предрекли самые тяжелые 70 дней. По мнению отставного подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, боевой дух солдат ВСУ находится на спаде. А им еще предстоят дни ожидания, когда в должность президента США вступит Дональд Трамп.