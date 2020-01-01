Агата Муцениеце хотела навести порчу на смерть "близкого человека"

Бывшая супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце призналась, что хотела навести порчу на смерть одного из близких людей. Откровения актрисы прозвучали в шоу "Без масок".

По словам Муцениеце, в трудные времена она подумывала обратиться к темным силам за помощью. В частности, она хотела навести порчу на одного из близких людей.

"Были иногда желания навести порчу. Вот прям чтобы сдох человек. Имя не скажу, но, я думаю, вы все догадались. Это был мужчина. Действительно хотелось забить его в моменте", — сказала актриса.

Она добавила, что это были лишь мысли. Никаких действий девушка в итоге не предприняла. Но за помощью к экстрасенсам актриса все же обращалась. Те рассказали, что на ней есть сглаз и предложили "почиститься".

И хотя Муцениеце не назвала имя человека, на которого собиралась навести порчу, подписчики поняли, что речь, скорее всего, идет о ее бывшем муже. С Павлом Прилучным они прожили в браке девять лет и развелись в 2020 году. У бывших супругов двое детей. Судебные и личные разбирательства между ними продолжаются до сих пор, в том числе в публичном пространстве.