Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа

Сообщения зарубежных журналистов якобы имевшем место телефонном разговоре президента России Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа ложны. Об этом заявил в понедельник, 11 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул Песков, "не было разговора", а публикации на эту тему — "это чистая выдумка".

Спикер Кремля также отметил, что пока нет конкретных планов организации телефонного разговора между Путиным и Трампом, сообщает ТАСС.

Американские СМИ со ссылкой на информированные источники ранее писали, что беседа Путина и Трампа уже состоялась — якобы 7 ноября, вскоре после того, как республиканец убедился в своем переизбрании на пост президента Соединенных Штатов. Но окружение Трампа не подтвердило эту информацию.

По словам представителя министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, такого разговора не было, ведь Киеву не предоставляли возможность подержать инициативу Трампа о контакте с Москвой или выступить против ее реализации.