Россия будет продолжать специальную военную операцию, пока не достигнет ее целей. Об этом заявил в понедельник, 11 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, никакие поставки западных вооружений киевскому режиму не могут изменить динамику. Так он оценил публикации о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попробуют убедить американского лидера Джо Байдена до истечения срока президентских полномочий использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Песков отметил, что "ничего исключать нельзя", это "лишний раз демонстрирует, что европейские руководители продолжают свою линию, продолжают добиваться стратегического поражения нашей страны", сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Запад и киевский режим могут не рассчитывать на заморозку фронта в зоне спецоперации "для того, чтобы режим Зеленского мог зализать раны".

При этом глава киевского режима Владимир Зеленский уверял, что не станет просить Запад отправить своих военных для участия в боях против России, поскольку " все скептически относятся к этому и очень осторожны".