Трамп захотел организовать переговоры между Москвой и Киевом в первый день президентства

Дональд Трамп хочет в первый же день своего президентского срока организовать переговоры между Россией и Украиной. О желании избранного главы США рассказала пресс-секретарь его штаба Кэролайн Левитт в интервью Fox News, пишет AP.

Ранее Трамп уже заявлял, что намерен едва ли не за сутки завершить украинский конфликт после своего избрания президентом. В Москве в ответ замечали, что простых решений в этом вопросе быть не может.

Ранее сегодня стало известно о том, что Дональд Трамп якобы позвонил Владимиру Путину. Как утверждает издание The Washington Post, политики поговорили о ситуации на Украине, а также обсудили способы достижения цели по установлению мира на европейском континенте, причем Трамп призвал Путина не идти на дальнейшую эскалацию ситуации.

Однако в Кремле публикацию WP опровергли. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщения зарубежных журналистов о якобы имевшем место телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа ложны.