Одежда, канцтовары и консервы: что московский бизнес отправляет в зону СВО

Владельцы магазинов из Москвы регулярно помогают участникам специальной военной операции (СВО).

Бойцы исполняют свой долг по защите родины, поэтому россияне не могут оставаться в стороне. Столичные предприниматели часто связываются с волонтерами, чтобы узнать, что военнослужащим и жителям новых регионов необходимо в данный момент. У кого-то в зоне боевых действий находятся родственники или друзья, которые передают запросы напрямую.

Именно так владелец магазина в Центральном административном округе столицы узнал, что бойцам нужны принтеры, бумага, краски и карандаши.

Он отметил, что там служат его знакомые — друзья передали, чего им не хватает, им отправили эти вещи в частном порядке на своей машине. Кроме того, сотрудники торговой точки упаковали для военнослужащих продукты длительного хранения: консервы, тушенку, сушки и другую небыстропортящуюся еду. В итоге магазин собрал гуманитарный груз на 60 тысяч рублей. Все это работники загрузили в автомобиль и самостоятельно отправились в зону боевых действий. Путь был нелегким: без необходимых согласований пересечь границу непросто. Предприниматель отметил, что маршрут нужно прорабатывать заранее, получая определенные разрешения, так как вся зона СВО находится под особой охраной.

Торговые центры в Южном административном округе тоже подключились к сбору гуманитарной помощи.

Вместо привычных продуктов питания и одежды они отправили в Донецкую Народную Республику канцелярские товары. Краски, кисти, фломастеры и карандаши для детей собрал торговый центр в Нагатинском районе. Сотрудники передали свыше 120 единиц школьных принадлежностей. Еще больше канцелярских товаров — 150 единиц — собрал другой торговый комплекс в этом районе. Товары для творчества отправили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Луганской Народной Республике. Кроме того, еще три коробки с ручками, бумагой и всем необходимым жители новых регионов России получили от сотрудников торгового центра в районе Москворечье-Сабурово.

Ранее сообщалось, что резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" активно помогают участникам СВО и их близким. Например, компания "Динамика" предлагает протезы с микропроцессорным управлением. Компания "Наполи" разрабатывает и производит изделия на основе полимеров для реконструктивной хирургии и лечения ран.

Участникам СВО помогают и дети. Воспитанники центра внешкольной работы "На Сумском" создали мультфильм "Минута памяти святой", а младшие воспитанники студии — дошкольники — подготовили рисунки с пожеланиями бойцам, которые также появляются в мультфильме.