Буйство красок и ароматов. В Крыму проходит традиционный бал хризантем. В этом году его проводят уже в 71-й раз. На выставке представлены несколько сотен сортов, поражающих своей красотой и причудливостью форм. Есть среди них и новинки сезона. Насладиться незабываемым зрелищем в Никитский ботанический сад приезжают тысячи людей.

Хризантемы – словно разноцветные нити, которые переплетаются в узоры. Композиция напоминает огромный гобелен с аккуратно вышитыми и яркими орнаментами. Сотни оттенков, которые не передаст ни одна палитра. Еще больше сладких ароматов.

В этом букете – 43,5 тысячи цветов. Лучевидные и шарообразные, кудрявые и махровые – на выставке 460 сортов на любой вкус!

Выставка проводится с 1953 года. В первых экспозициях большая часть хризантем была китайской селекции. Сегодня лидерство у Нидерландских ботаников.

На этих дорожках ощущение – как будто в залах картинной галереи. Ну вот, например, настоящий кубизм – абстрактная фигура из геометрических фрагментов. Среди экспонатов есть и шедевры, прошедшие испытание временем. Сорта, которые неизменно присутствуют на выставке с самого первого бала хризантем.

Рядом с классикой – новинки сезона – 30 гибридных форм. Есть и селекционный участок. У этих цветов еще нет названий, но уже есть свои отличительные особенности.

Эльфы, золотые паучки, волшебная флейта - это настоящая поляна сказок – разве что птица "Феникс" не сгорает, а перья жар-птицы ботаники просят на рвать – чтобы не повредить композицию. В остальном – полет фантазии никто не ограничивает – душа сама поет и конечно танцует. Традиционно во время бала Хризантем звучат вальсы Осенний, Бостон и Севастопольский.