Песков отметил нервозность Европы после избрания Трампа президентом США

Европа демонстрирует некоторую нервозность в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. У европейцев есть опасения по поводу того, как будут выстраиваться отношения с обеих сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва будет наблюдать за тем, как складываются отношения европейских стран и США. Что касается возможности изменения позиции Европы по украинскому конфликту, то об этом говорить преждевременно, прокомментировал представитель Кремля заявление канцлера Германии Олафа Шольца о планах разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Песков отметил, что сейчас поступает большое количество информации, трудно сказать, что из этого соответствует действительности. В то же время, есть официальные заявления европейских представителей. Судя по этим высказываниям, они намерены продолжать накачивать Украину оружием, приводит слова пресс-секретаря ТАСС.