Мишустин обсудил меры для обеспечения технологического лидерства России

Участники СВО в возрасте до 35 лет получат первоочередное право на выплаты на покупку жилья. Её размер составит около трети от стоимости недвижимости, заявил сегодня Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отметил глава правительства, средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

Ещё одной темой совещания стали меры для обеспечения технологического лидерства России. Правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции, помогает бизнесу осваивать современные технологии. Основным инструментом такой работы стало стимулирование банковского кредитования проектов технологического суверенитета.