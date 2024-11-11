Путину доложили о попытке угона военного вертолета ВКС

Президенту России Владимиру Путину доложили о пресечении ФСБ операции украинской разведки по угону вертолета радиоэлектронной борьбы.

"Спецслужбы перед тем как опубличить эту информацию, докладывали Верховному главнокомандующему. Это очевидно", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, добавив, что дальше все будет зависеть от решения Путина.

Представитель Кремля добавил, что проводящие подобные операции люди обычно непубличные, передает РИА Новости.

11 ноября ФСБ отчиталась о пресечении попытки угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России со стороны Главного управления разведки Украины. Сотрудники ГУР намеревались завербовать пилота, а затем перегнать судно на контролируемую территорию.

Пилоту ВКС предлагали 600-750 тысяч долларов, а также трансфер для него и его семьи в Чехию через Турцию, Польшу (либо Латвию) и Украину. Оперативная игра велась с ноября 2023 года. В результате российские контрразведчики вскрыли позиции ПВО и места дислокации подразделений ВСУ и нанесли по ним удар.