Собянин: 10 уникальных медицинских фантомов разработали московские ученые

Десять уникальных медицинских фантомов разработали московские ученые. Достоверные модели органов и тканей человека используются для обучения врачей и настройки оборудования. Об этом сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте

Мелкосерийное производство изделий налажено в столичном Центре диагностики и телемедицины. Среди новых разработок фантом плода для УЗИ, который помогает будущим специалистам научиться обнаруживать патологии на ранней стадии беременности, а также первый в России фантом пояснично-крестцового отдела, с помощью которого можно безопасно отрабатывать инъекции под ультразвуковым контролем. Мэр Москвы подчернил, что отечественные модели выгодно отличаются от зарубежных по стоимости, функциональности и износоустойчивости.

Ранее в понедельник Собянин рассказал о работе Центра искусственного интеллекта в градостроительстве. IT-технологии позволяют решать разные задачи.

Ранее Собянин рассказал, что Мосводоканал ежегодно проводят более трёх миллионов исследований, чтобы быть уверенными в качестве снабжения жителей.