Белоруссия официально стала партнером БРИКС. Такое заявление в понедельник, 11 ноября, распространило республиканское Министерство иностранных дел.

Ведомство напомнило, что 5 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал письмо в адрес российского лидера Владимира Путина о готовности Минска подключиться к БРИКС в качестве партнера.

Официальный ответ на письменное приглашение является обязательным элементом согласованной государствами – членами процедуры получения партнерского статуса — с момента его получения страна официально считается партнером БРИКС.

Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку и "с особым удовлетворением" отметил, что участие Беларуси в БРИКС в качестве партнера оформляется именно в период российского председательства, цитирует заявление МИД Белоруссии РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что роль и авторитет БРИКС в мире продолжают укрепляться, новые участники очень органично влились в организацию. Политик подчеркнул, что сотрудничество БРИКС выстраивается на взаимном уважении и учете интересов каждой стороны.

Западные СМИ пишут, что саммит БРИКС, проходивший в Казани с 22 по 24 октября, стал настоящим триумфом российского лидера Владимира Путина и демонстрацией его победы по всем фронтам над Западом. Популярность мероприятия подтвердила, что задача изолировать Россию за ее спецоперацию на Украине провалилась.

При этом Минск и Москва развивают партнерство и в рамках Союзного государства. Глава российского кабмина Михаил Мишустин отмечал, что страны заложили надежный фундамент для развития скоординированной макроэкономической, промышленной и аграрной политики. Товарооборот между Россией и Белоруссией с января по август 2024 года приблизился к 3 триллионам рублей.