Песков рассказал, собирается ли Путин разговаривать с Шольцем

От Берлина пока не поступало сигналов по поводу возможности разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал в понедельник, 11 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал высказывание германского политика о том, что "подходящее время" для разговора с Владимиром Путиным вскоре наступит.

По словам Пескова, "какой-либо подготовки сейчас пока не ведется", однако "если они говорят, что какие-то сигналы пойдут, значит их надо дождаться". Пока же подобных сигналов из Берлина не было, цитирует политика ТАСС.

В октябре Шольц заявил, что пришло время, когда в дополнение к полной поддержке киевского режима Запад должен сделать все возможное, чтобы гарантировать, что боевые действия "не будут продолжаться вечно". Именно поэтому, по словам канцлера ФРГ, когда спрашивают, будем ли мы разговаривать с президентом России, мы говорим: "Да, это так".

Однако в Кремле отмечали, что "как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе". Там подчеркивали, что к этому привели действия германских властей, который теперь заговорили о диалоге.