ВСУ подорвали дамбу Кураховского водохранилища

Военные корреспонденты сообщают о подрыве дамбы Кураховского водохранилища украинскими войсками. Telegram-канал "Военкоры Русской весны" предполагает, что таким образом Киев пытается замедлить продвижение армии России.

Ранее сообщалось, что взятие под контроль дамбы в Старых Тернах позволит армии России замкнуть оперативное окружение Курахово с северо-запада, затрудняя маневры и снабжение ВСУ. О подрыве дамбы сообщают и украинские СМИ. Так, "Страна.ua" пишет в Telegram-канале, что после взрыва вода начала затапливать близлежащие населенные пункты.

Дамба у села Старые Терны – одна из целей российского наступления. ВС России приближаются к ней с двух сторон, чтобы блокировать Курахово с тыла. Официального подтверждения о подрыве дамбы Кураховского водохранилища пока нет.