Московские полицейские задержали подозреваемого в выращивании марихуаны

Московские полицейские задержали жителя столицы, который выращивал марихуану на продажу Всё началось с того, что инспекторы ДПС остановили машину, в которой были спрятаны свёртки с каннабисом.

Так оперативники вышли на квартиру 54-летнего садовода-любителя. Прямо в одной из комнат у него стояло несколько своеобразных парников - с освещением, климат-контролем и поливом.

Запрещенное растение злоумышленник сушил и расфасовывал там же - в соседнем помещении. Готовую же продукцию злоумышленник прятал в банках и контейнерах. Их преступник хранил в своем холодильнике, среди обычных продуктов.