В Москве проходит конкурс "Мой добрый бизнес"

Московские предприниматели могут принять участие во всероссийском конкурсе "Мой добрый бизнес". В нём будут оценивать проекты фирм. Которые помогают решать различные проблемы общества.

Например, программы в культурно-просветительской сфере или в поддержку материнства. Подать заявку могут как самозанятые граждане. Так и представители малого, среднего и крупного бизнеса, или НКО.

Для каждого вида деятельности предусмотрены свои номинации. Документы для участия можно направить онлайн. До 18 ноября на сайте конкурса. Организацией столичного этапа занимается государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы".