В Москве спасли птицу из школьного забора

Крохотную синицу вытащили спасатели из школьного забора на юго-западе Москвы. Правда, для этого пришлось его распилить.

Странный шорох услышали подростки, гулявшие неподалёку. Вызвали СпасРезерв. Оказалось, птица провалилась в узкое отверстие. И выбраться оттуда не могла. Не получалось расправить крылья для полёта.

Чтобы вытащить синичку и не покалечить её, спасатели распилили трубу, подпирающую забор. А потом буквально вытряхнули её наружу. Очевидно, никаких повреждений птица не получила. Потому что сразу же улетела, даже не дав себя толком рассмотреть.