Собянин назвал предприятия, которые появятся в ТиНАО при поддержке города

Сергей Собянин рассказал, какие заводы появятся в ТиНАО. Так, в Краснопахорском районе построят предприятия по производству тяговых аккумуляторных батарей, стройматериалов, а также пищевой кластер. Во Внукове появится завод по выпуску теплоизоляционных материалов. Инвестиции составят почти 90 млрд рублей. Благодаря созданию предприятий в городе появится свыше девяти тысяч рабочих мест.

По словам мэра, с начала года инвесторы получили от города свыше 132 гектаров земли в ТиНАО по ставке один рубль в год.