Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Сложный день для студентов и учеников, а также преподавателей, юристов. Могут возникнуть помехи и препятствия, потребуется много терпения.

Тельцы

Поведение ваших друзей может вызывать беспокойство. Если ваша помощь потребуется – о ней попросят, а пока займитесь своими делами, особенно финансовыми.

Близнецы

Ваши чувства могут помешать заметить первые признаки кризиса в отношениях с близкими. Обратите внимание на то, что говорит человек, который вызывает беспокойство.

Раки

Сегодня ваши приоритеты: здоровье, работа и учеба. Позаботьтесь о своем благополучии, будьте немного эгоистичными, даже если это кому-то не понравится.

Львы

Запомните события этого дня – они содержат подсказки о вашей карме, страхах, секретах, комплексах. Есть над чем поработать с психологом или самостоятельно.

Девы

Вы сегодня ранимы как никогда, и не готовы простить и забыть обидные слова услышанные от коллег, родных или друзей. Сведите общение к минимуму, чтобы не испортить ни с кем отношения, особенно дома.

Весы

Ваши ожидания от переговоров и переписок могут не сбыться. Люди, с которыми вы общаетесь, окажутся более эгоистичными и жесткими, чем вы полагали.

Скорпионы

Вам не стоит продавать творческие работы или вкладывать деньги в свое хобби. Нет, с вашими талантами все в порядке, просто сегодня день неподходящий.

Стрельцы

Конфликт вашего Меркурия с Сатурном в Рыбах похож на ледяной душ. Общение с семьей, мягко говоря, затруднено: близкие либо вовсе игнорируют вас, либо очень холодны.

Козероги

Вам захочется побыть в одиночестве, наладить внутреннюю связь с собой. Успокойте мысли, отвлекитесь от забот, сосредоточьтесь на приятных неспешных делах.

Водолеи

Сатурн предсказывает вам финансовые разочарования. Возможно, денежное вознаграждение за ваш труд окажется меньше ожиданий – что ж, это будет для вас уроком.

Рыбы

Ваши планы могут сорваться или сильно измениться в сторону упрощения. Постарайтесь извлечь из этого пользу – найдите способ порадовать себя в этот ноябрьский день.