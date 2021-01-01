Трамп пообещал массовую депортацию мигрантов в первый день президентства

Первый день президентства Дональда Трампа может ознаменоваться начало массовой депортации мигрантов. Список дел нового главы Белого дома опубликовало агентство Associated Press.

Агентство напоминает, что для победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании. Он заявил, что не будет диктатором - "за исключением первого дня", который он начнет с массовой депортации мигрантов.

Также в списке дел первого дня - откат в политике администрации Байдена в сфере образования. Также планируется реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих – которые, как считает Трамп, тайно работают против него. Кроме того, новый президент намерен помиловать людей, задержанных за участие в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года и ввести пошлины на импортные товары, особенно из Китая.