Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Днепр" в зоне спецоперации.

Глава ведомства провел рабочее совещание на пункте управления, заслушал доклад командования, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Белоусову докладывал командующий группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский. Он рассказал о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях, а также об отечественных разработках БПЛА.

Министр высоко оценил результаты группировки "Днепр" и вручил награды тем военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач.