Третий саммит Россия-Африка запланировали на 2026 год

В 2026 году планируется проведение саммита Россия — Африка, уже третьего мероприятия в таком формате. Об этом говорится в совместном заявлении участников первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, опубликованном в понедельник, 11 ноября.

Стороны выражают приверженность дальнейшей совместной работе в целях углубления сотрудничества и обеспечения успешного проведения нового саммита в 2026 году.

Участники форума также подчеркнули значимые усилия Африканского союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по содействию обеспечению и поддержанию региональной безопасности и стабильности, сообщает РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что в 2023 году был достигнут исторический максимум товарооборота на направлении Россия – Африка: 24,5 миллиарда долларов. Темп, заданный двумя предыдущими саммитами, помогает развивать отношения по нарастающей, очевиден прогресс на всех направлениях.

Президент России Владимир Путин пообещал, что инвестиционная платформа, которая создается в рамках БРИКС, будет способствовать развитию стран Африки и Южной Азии. Наша страна намерена развивать не только военное партнерство со странами африканского континента.