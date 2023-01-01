В Сумской области Украины найдены 13 перемещенных из Курской области россиян. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Как подчеркнула омбудсмен, о нахождении в Сумской области россиян имеются достоверные сведения. Российская сторона уже ведет переговоры с Украиной о возвращении своих граждан домой.

Москалькова также рассказала, что провела в Белоруссии встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом — они обменялись письмами от пленных к родственникам и обсудили взаимодействие по помощи гражданам двух стран, сообщает ТАСС.

Ранее главком украинской армии Александр Сырский заявил, что для ВСУ главной задачей при нападении на Курскую область являлась защита своих позиций на других направлениях фронта в условиях, когда российские бойцы продолжают активно вытеснять неприятеля.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что потери украинских войск, которые зашли в Курскую область, уже больше, чем за весь 2023 год — около 30 тысяч. Однако их жизни ничего не значат, ведь "приказано из-за океана" держаться любой ценой, "хотя бы до выборов".