Россиян предупредили о риске проблем со старыми долларовыми купюрами

Доллары, выпущенные до 2013 года, могут не принять за рубежом из-за технической неисправности или подозрений на подделку. Об этом в понедельник, 11 ноября, рассказали опрошенные РБК эксперты.

Экономист Александр Быстров рассказал, что неохотно или невыгодно меняют "зеленые" и "белые" доллары во Вьетнаме, Таиланде, Шри-Ланке и Индии. При этом США никак "не могут повлиять на то, как в каком-нибудь Таиланде и Вьетнаме будут принимать или обменивать их доллары на свою национальную валюту".

Как отметил МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков, в государствах, где доллар не является официальным средством платежа, а банки не имеют законодательных обязанностей совершать сделки с иностранными купюрами, возможны дополнительные ограничения или комиссии за операции.

По словам независимого финансового советника, эксперта по личным финансам Елены Виннер, в обращении все долларовые купюры имеют одинаковую ценность и принимаются к оплате везде, во всех странах мира. Вместе с тем причинами отказа в приеме старой купюры могут быть технические проблемы или подозрения в том, что это фальшивка.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Россия не проводит намеренную политику дедолларизации — нас вынудили отказаться от доллара. Он заявил, что Соединенные Штаты пилят сук, на котором сами сидят, подрывая доверие к своей валюте.

При этом советники Дональда Трампа еще в период до выборов обсуждали возможность введения санкций против стран, которые уходят от использования американского доллара в своей внешней торговле. Речь могла идти, в том числе, о мерах по ужесточению экспортного контроля в отношении таких государств.