Путин заявил о дефиците яблок в России

Дефицит яблок в России сохраняется, стране есть куда развиваться.

Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло.

Самый большой яблоневый сад на юге России расположен именно в РСО, его площадь составляет 1500 гектаров.

"И все равно дефицит, есть куда развиваться", - сообщил глава государства (РИА Новости).

Меняйло ответил, что все идет своим чередом, ведется посадка новых деревьев.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что обеспеченность России яблоками на сегодняшний день составляет 87%. К 2028 году показатель планируют довести до 100%.